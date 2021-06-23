環南市場送貨員騎車自摔PCR陰性 員警解除自主管理
新北市府衛生局長陳潤秋今天表示，日前在雙北間的萬板大橋騎機車自摔的北市環南市場送貨員，確認新冠肺炎核酸檢測為陰性，非確診個案。警方說，相關員警也解除健康自主管理。
新北市海山警分局今天表示，54歲林姓男子擔任台北市環南市場送貨員，19日騎機車在萬板大橋摔倒昏迷送醫。當晚接獲家屬電話通知表示，醫院給予核酸檢測（PCR）呈現新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測陽性。
警方說，接獲家屬反映後，給予到場處理的警員快篩陰性，並消毒環境。
市府下午舉行防疫會議後直播說明時，衛生局長陳潤秋被問到此個案時表示，這名個案經檢驗PCR為陰性，已經排除為確診個案。
警方今天傍晚表示，當時是接獲家屬通報為PCR陽性，目前，衛生局確認個案並未確診新冠肺炎，因此，相關3名警員無須健康自主管理。
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