中止連15天零確診 屏縣計程車司機染疫

屏東縣在連續15天新冠肺炎本土病例零確診後，今天新增1個本土病例。63歲的計程車司機疑似群聚感染，縣府擬在枋山鄉開設社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗。

縣府表示，案14298枋山鄉63歲男子是自營計程車司機，因呼吸道症狀18日曾至診所看診沒有改善，22日再次就醫並採檢，當日確診，即由救護車送往醫院負壓隔離病房收治。

縣長潘孟安表示，由於這次病例都在枋山鄉，縣府擬在枋山鄉開設新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）病毒社區篩檢站，同時將優先開放計程車司機注射疫苗，屏東縣有營業登記並實際執業的計程車業者列冊有392輛。

潘孟安表示，雖然中央疫情指揮中心只開放北北基的計程車司機，但因計程車每天載客複雜，因此屏東也將從明天起優先開放計程車司機注射疫苗，其他運輸業者列為第二批，將視疫苗後續撥補狀況開放。

縣府表示，衛生局疫調案14298後，擴大匡列63人採檢，結果發現，曾經僱用案14298載送的乘客（確診案號1）及同居友人（確診案號2）、同居友人的孫子（確診案號3）都確診。

縣政府表示，目前除案14298外，周邊掌握的4名相關確診者，都還沒取得中央流行疫情指揮中心案號，暫無法公佈。

衛生局再進一步比對，確診案號2、3與台中市一對確診祖孫有親戚關係，這對祖孫6月6日自秘魯返國後，至枋山鄉居家檢疫，雙方住在隔壁，是否有違規接觸目前仍在調查中，但秘魯返國的祖孫於6月14日雙雙確診收治，列為境外移入個案。

衛生局公布案14298等相關足跡，包括枋寮鄉北勢寮菜市場、7-11新楓港門市等地，衛生局目前依疫調情形匡列37人居家隔離，17人自主健康管理並安排採檢。

另在北農案部分，縣府列冊跟北農有關的接觸者共為215人，截至今天中午為止，已經有84人完成篩檢：84人快篩都是陰性，有31人還在PCR檢測中，其他都是陰性。

縣府表示，明天起凡經縣府列冊的北農相關從業人員，經過篩檢後可以前往屏東縣各施打站注射疫苗，讓這些人可以安心的協助農產品運送至全國。

潘孟安表示，雖然國人已陸續接種疫苗，外界出現微解封的聲音，但病毒難纏，疫情不能輕忽，縣府一定會配合中央，繼續努力防堵疫情。

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