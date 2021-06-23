快訊

高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

住中市攤商桃園遊玩喉嚨痛腹瀉 就醫篩檢確診

中央社 / 南投23日電

南投縣新增1例新冠肺炎確診病例，縣府指出，確診者為1名住在台中市的攤商，因疫情無法做生意，經常在桃園、新竹等縣市移動，前往桃園市遊玩時出現症狀後篩檢確診。

南投縣政府今天下午召開記者會，副縣長陳正昇以及衛生局長黃昭郎出席記者會，說明南投縣疫情。

陳正昇說，南投縣新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，這名確診者是1名住在台中市的攤商，和另名男性友人同住，這名攤商受疫情影響無生意可做，和友人經常在桃園、苗栗、台中等縣市移動。

黃昭郎則指出，攤商和男友人22日前往桃園市遊玩，攤商出現肌肉痠痛、喉嚨痛以及腹瀉等症狀，前往桃園市的醫院就醫接受篩檢，2人開車回到埔里時接到通知篩檢結果為陽性，攤商的友人雖無症狀也進行篩檢，檢驗結果為陽性，等待中央流行疫情指揮中心確認中。

黃昭郎說，攤商的感染源仍在追查中，衛生局已針對攤商和男性友人匡列桃園市接觸者10人，已通知桃園市衛生局進行後續處理，2人曾在桃園市、新竹、苗栗、台中以及彰化等地活動，活動史也已通報各縣市衛生局追蹤疫調。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

南投縣今公布1確診1陽性個案 2人在桃園工作同住受感染

南投規劃每小時打百人疫苗 疑不良反應影響報到

南投確診數連9天＋0 首批AZ疫苗接種率超過9成

南投縣連續7天零確診 目前針對42案開出493萬罰單

相關新聞

內部信內容曝光 台大醫院病兩員工確診

台大醫院院長室今(6月23日)發出提醒同仁的信，內容指出，6月22日醫院12A病房有兩位同仁確診。據了解，是一名護理師、...

影／北農從業人員爆偷吃退燒藥 承銷商盼中央速接管

台北農產運銷公司新冠肺炎疫情持續延燒，從五月中旬以來至今(23)日，包括北農員工、承銷商、運輸人員相關人等確診人數已達5...

高雄暴增9例 陳其邁爆氣：沒接獲新北任何資料

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增104例，高雄暴增9例確診個案，主要來自旗山、仁武兩個群聚，兩群聚的指標個案都有雙北...

彰化宗教傳播鏈擴大 里長妹生活接觸後確診

彰化今天新增一例新冠肺炎確診個案，為民俗信仰活動傳播鏈匡列個案，今也新增一名確診死亡個案，為先前南彰化醫院群聚傳染鏈確診...

北農群聚全面PCR篩檢6措施 明日起沒陰性證明禁入場

北農群聚按延燒，已累計五十多例個案確診。中央疫情指揮中心今日表示，針對臺北農產運銷公司群聚感染案，將進行包含進行雙北批發...

高雄網友社群公開確診家人10足跡：想先保護好鄉親！

一名網友昨天在高雄在地社群臉書「XX地區大小事」，po出家人疑似染疫訊息，還公開家人的10個足跡點，說「因為沒有感染源，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。