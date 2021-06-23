住中市攤商桃園遊玩喉嚨痛腹瀉 就醫篩檢確診

南投縣新增1例新冠肺炎確診病例，縣府指出，確診者為1名住在台中市的攤商，因疫情無法做生意，經常在桃園、新竹等縣市移動，前往桃園市遊玩時出現症狀後篩檢確診。

南投縣政府今天下午召開記者會，副縣長陳正昇以及衛生局長黃昭郎出席記者會，說明南投縣疫情。

陳正昇說，南投縣新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，這名確診者是1名住在台中市的攤商，和另名男性友人同住，這名攤商受疫情影響無生意可做，和友人經常在桃園、苗栗、台中等縣市移動。

黃昭郎則指出，攤商和男友人22日前往桃園市遊玩，攤商出現肌肉痠痛、喉嚨痛以及腹瀉等症狀，前往桃園市的醫院就醫接受篩檢，2人開車回到埔里時接到通知篩檢結果為陽性，攤商的友人雖無症狀也進行篩檢，檢驗結果為陽性，等待中央流行疫情指揮中心確認中。

黃昭郎說，攤商的感染源仍在追查中，衛生局已針對攤商和男性友人匡列桃園市接觸者10人，已通知桃園市衛生局進行後續處理，2人曾在桃園市、新竹、苗栗、台中以及彰化等地活動，活動史也已通報各縣市衛生局追蹤疫調。

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