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國軍桃園總醫院案增3例 確診護理師打過2劑疫苗

中央社 / 桃園23日電
國軍桃園總醫院爆發院內群聚感染，院方全面採檢1400多人陰性，確診14人未擴大。記者朱冠諭／攝影
國軍桃園總醫院爆發院內群聚感染，院方全面採檢1400多人陰性，確診14人未擴大。記者朱冠諭／攝影

國軍桃園總醫院群聚感染案今天新增3人確診，其中一人為施打完整2劑AZ疫苗的護理師，他在染疫後沒有症狀，CT值35，病毒量很低，整起群聚案至今累計共18人確診。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增104例本土病例，桃園市佔7例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園今天新增的7例本土個案，與確診者接觸者有6人，調查中1人，個案年齡介於30多歲至70多歲之間；桃園市累計確診案例782人，目前居家隔離人數514人。

王文彥表示，今天新增的7例本土個案中，有3例（案14349、14350、14351）屬於國軍桃園總醫院群聚感染案，這起群聚感染目前累計有18人確診，為3名護理師、3名確診者家屬、5名病患及7名看護。

王文彥表示，國軍桃園總醫院昨天做了175人次的採檢，這3案都是9病房居家隔離匡列的人，其中，案14349是一名60歲婦人，在9病房住院、臥床，同病室有4人確診，案14350則是醫院看護。

王文彥說，比較特別的是，案14351是一名護理師，負責出院準備業務，因此接觸到疑似是群聚案源頭的89歲病人（案14010），這名護理師打了2劑AZ疫苗，最後一劑是在5月27日施打，計算起來應該已經有保護力，他在染疫後沒有症狀，CT值35，病毒量很低，因此研判不是疫苗沒效。

王文彥說，其餘的個案中，案14291、14292是被家人感染，案14319則是一名住在桃園的看護，因為在新店某醫院照顧的病人確診後被匡列，今天確診。

桃園市政府表示，今天的個案足跡為6月19日下午3時至5時到龍潭三坑自行車道；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

新冠肺炎 COVID-19

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