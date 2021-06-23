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北車街友確診 3人住院5人防疫旅館隔離

中央社 / 台北23日電
台北市將規劃街友可至醫療院所或基層診所施打疫苗，由於接種後會有兩周空窗期，兩周後將再次進行全面篩檢。新聞示意圖，聯合報系資料照。
台北市將規劃街友可至醫療院所或基層診所施打疫苗，由於接種後會有兩周空窗期，兩周後將再次進行全面篩檢。新聞示意圖，聯合報系資料照。

北市社會局長周榆修今天表示，台北車站確診街友目前3人住院、5人防疫旅館隔離，接著會幫逾700名造冊街友打疫苗，打完2週後會再對街友做一次全面篩檢。

台北市下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，社會局長周榆修報告街友確診狀況。

周榆修表示，萬華艋舺公園5月確診的5人已全數解隔離，6月確診的1人還在住院；而台北車站6月，有3人自行就醫確診後，社會局立刻啟動分批篩檢，篩了169人，發現5人確診。

周榆修表示，確診者中3名醫院收治、5名入住防疫旅館。

周榆修說，北市基於街頭公衛防疫，決定幫逾700名列冊街友到醫療院所或基層診所施打疫苗，打完後會有2週空窗期，2週後會再對街友做一次全面篩檢，也會檢視街友接種後的身體狀況。

周榆修指出，目前還沒有針對無家者確診的指引，北市跟疾管署防疫醫師討論過後，對街友的匡列採平常睡覺位置的左鄰右舍。

周榆修說，今天還有45名街友在篩檢，未來可能採取拉開距離或提供帳棚等方式，避免街友們隔得太近，北市有2處街友安置處所共124床，也會依街友意願安排入住。

新冠肺炎 COVID-19

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