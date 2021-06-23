新竹市81歲婦接種AZ疫苗後身亡 死因待釐清
新竹市81歲馮姓獨居婦人17日接種AZ疫苗後，隔日被發現坐在沙發上身亡，馮婦兒女得知後，無法接受並對死因有意見，已由法醫解剖，目前等待化驗結果出爐，釐清死因。
新竹市政府表示，家住東區的81歲馮姓獨居婦人，17日於家人陪同下，進行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種，於18日被發現，馮婦在家中失去意識，送醫不治，目前，檢方已在家屬同意後進行相驗。
新竹市政府指出，後續，若家屬需要，市府協助「預防接種受害救濟」申請，中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。
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