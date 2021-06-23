苗縣新增4例確診 24名孕婦完成接種莫德納疫苗

苗栗縣今天新增4例確診個案，皆為電子廠隔離中之外籍移工；開放孕婦接種疫苗部分，縣府表示，已有24名孕婦完成疫苗接種，皆施打莫德納疫苗，尚無不良反應通報。

中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣新增4例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例。縣府衛生局表示，4例皆為6月初隔離於集中檢疫所之外籍移工，採一人一室隔離10到14天，現仍隔離中，皆無公共活動史，對社區及工廠不會再產生影響。

苗栗縣政府統計，截至今天縣內累計確診個案共558例，其中外籍移工458人、本國籍100人。

有關疫苗施打部分，苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，縣內今天共有24名孕婦完成疫苗接種，皆施打莫德納疫苗，尚無不良反應通報。因縣內既有獲撥配莫德納疫苗僅600劑，供第1至3類人員預約，已全部預約完畢，如有接種意願孕婦，請先洽醫院預約後再前往施打；至於由美國捐贈台灣莫德納疫苗，將待食藥署預計最快28日檢驗封緘完畢後才會撥配至縣內。

此外，張蕊仙說，截至今日，苗栗縣通報新冠肺炎疫苗接種不良反應共10件，累計死亡4件，死亡案件中，除日前公布3件死亡案例，今天新增通報1件為頭份市67歲男性洗腎病患，於18日接種AZ疫苗，21日由家屬發現在家中死亡。

張蕊仙表示，這名男子有高血壓、糖尿病、腦血管病變等病史，每週一、三、五在醫院洗腎，死亡是否與疫苗有因果關係仍待釐清，若家屬有疑慮，縣府將協助申請預防接種受害救濟。

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