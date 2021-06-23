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男往返淡水高雄釀友確診 高市清消相關足跡

中央社 / 高雄23日電

高雄今天新增9例本土病例，其中一起旗山群聚感染共兩人確診，研判因指標個案往返高雄及淡水造診，目前兩人足跡的公共場所已經消毒，市府衛生局提醒出入相關地點者健康監測。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情應變會議，會後由陳其邁主持記者會，說明高雄市新增9例本土個案疫調及匡列情形，目前高雄累計確診本土案例72例。

陳其邁表示，今天新增的9例確診個案可以分成淡水引發的旗山群聚感染，以及新北市恩主公醫院引發的仁武家庭群聚案。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，旗山群聚的案14302為40多歲男性，在5月間頻繁往返高雄及戶籍地新北淡水兩地，6月1日回高雄後，6月8日出現咳嗽、畏寒等症狀，並於11日與30多歲男性友人（案14300）前往台南看診。

潘炤穎表示，隨後案14300在19日發病，21日採檢發現CT值14.75，因此匡列案14302為接觸者，案14302採檢後CT值25，抗體檢驗呈陽性，從而研判案14302的新北旅遊史造成感染風險，感染時間約在28天前左右。

根據衛生局公布足跡，案14300曾在6月18日上午前往旗山老家路邊菜攤及旗美水果行；案14302則曾在6月10日晚間前往小北百貨高雄九如店。目前相關地點已經完成清潔消毒，若曾出入相關場所者有出現症狀，請撥打1922洽詢。

新冠肺炎 COVID-19

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