公布北農2個案足跡 林右昌批柯文哲睜眼說瞎話

對於北農染疫案，基隆市長林右昌繼日前批評台北市長柯文哲甩鍋和說謊後，今天再表示，柯文哲睜著眼睛說瞎話，基隆的2例北農員工感染來源很清楚，都是來自於北農群聚案件。

基隆市府下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）線上記者會公布基隆2名台北農產運銷股份有限公司員工確診病例（案12699和12609）足跡。林右昌說，從疫調結果，可以很清楚看到，這2名北農員工生活很單純，每天就是開車從基隆到北農上班，這是北農「工作場所」發生的感染事件。

林右昌表示，2例都是在11日確診，其中有一例的感染來源是在7日就發病，而且戶籍是在台北市的北農員工，另一例的感染來源則是北農包裝部的群聚。

林右昌說，照理說，台北市應對這2名確診案例進行詳細疫調，並匡列基隆的確診者進行篩檢，但實際上卻是到11日之後，基隆做完詳細疫調，才發現是北農員工，並把資料回傳給衛生福利部疾病管制署。

林右昌表示，柯文哲實在是睜著眼睛說瞎話，基隆這2例的感染來源非常清楚，都來自於北農群聚案件。

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