廈門增6例台灣輸出個案 4人曾確診、2人在台採陰
中國大陸廈門新增6例來自台灣的確診個案，指揮中心發言人莊人祥今天表示，經了解，有4例為已康復的確診者，另外2人在台期間二度採檢均陰性，將再對相關接觸者疫調。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中國大陸廈門近日公布新增6例來自台灣的境外移入個案。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，廈門近日公布6例來自台灣的境外移入個案為5女、1男，年齡介於30歲至60歲之間，其中有4人是5月就曾在台灣確診的個案，經過隔離治療都已康復出院，可能處於時陰時陽階段。
莊人祥說，另有2名未曾確診的個案，一名為40多歲民眾，5月14日曾和2名同住友人一同採檢，2名友人均確診，只有他一人陰性，但已經完成14天居家隔離，6月14日自費採檢也是陰性。
莊人祥表示，另一人為50多歲陸籍人士，於今年3月入境，個案曾先後於5月15日、6月15日二度採檢，檢驗結果都是陰性，但為求謹慎，會再針對接觸者展開疫調。
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