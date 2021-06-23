他不解台北爆多起群聚感染 「為何今日確診數只有22例？」

疫情嚴峻，今日確診數字又上升至三位數，疫情指揮中心也宣布三級警戒三度延長至7月12日。一名網友便發文詢問明明台北新增數起群聚感染案，「為何台北市確診數只有22例？」，貼文引起網友熱烈討論，也有內行人指出「兩關鍵」解答。

原PO在PTT八卦板發文詢問「CDC公布台北市為何確診只有22例？」，他在文中說明看了這幾天有關台北市的新聞報導，「確診連環爆、多點爆發簡直失控，但今天CDC公布台北市確診數：22。」確診數字與媒體所描述的疫情狀況存有落差，讓原PO感到相當不解，他也直問「有沒有CDC確診數不科學的八卦？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言指出新聞報導的內容為累積確診數，加上部分群聚感染者的戶籍地並非位於台北市，「這幾天爆的新聞稿不是都說是累積的？」、「54個裡面很多都是外縣市在北農感染」、「因為很多確診早就通報了，媒體現在才報」、「看新聞還以為台北要四級了」、「新聞雖然有渲染，但也不能掉以輕心啦」、「又不是全部確診者戶籍地在台北」、「群聚就好幾天累積啊！ 你可以看台北市總確診數」。

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