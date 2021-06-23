台南無新增確診 黃偉哲：疫情隨時可能翻轉變化

台南市新冠肺炎確診病例今天「+0」。指揮中心宣布三級警戒延到7月12日，高屏3名確診者6月中旬又曾到台南，台南市長黃偉哲說，疫情隨時可能翻轉變化，應減少外出，能免則免。

黃偉哲今天下午在台南市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫線上記者會指出，台南市政府尊重中央延長第三級警戒的決定，他認為疫情不能掉以輕心，中央這個決定不是沒有道理，但台南是否「微解封」，還是要和中央討論。

黃偉哲表示，台南曾有家族群聚及職業群聚，疫情隨時可能翻轉變化，這時節市民應減少外出，能免則免，自律及他律。黃偉哲同時鼓勵市民自行快篩，讓社區多一層保護。

台南市衛生局長許以霖公布屏東、高雄3名確診者在台南的足跡。屏東60多歲男子案14298曾於6月11日及18日自行開車前往佳里區法旨宮「問事」，衛生局匡列4名接觸者；高雄2名同住男子案14300、案14302曾於6月11日自行開車到台南的醫院回診及到永康區生鮮超市停留。

在疫苗接種上，許以霖說，台南配發的AZ疫苗預定本週完成施打；台南孕婦則優先接種莫德納疫苗；美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，台南配發劑量最快下週運抵。

至於施打疫苗出現不適個案，許以霖表示，台南市今天獲報3名居住在護理之家的人，疑似接種後身體不適，其中1人已去世。

另外，台南市政府和科技部合作，在市場建置AI智慧人潮分流，同時找出及提醒未戴口罩的人，這項裝置未來將在轉運站及移工宿舍持續推動。

商品推薦