高雄網友社群公開確診家人10足跡：想先保護好鄉親！

一名網友昨天在高雄在地社群臉書「XX地區大小事」，po出家人疑似染疫訊息，還公開家人的10個足跡點，說「因為沒有感染源，我覺得要先保護好鄉親們！」高雄市衛生局今天並未對個案做說明，只表示足跡公布以高雄市地方流行疫情指揮中心公布為準，請民眾勿隨意散播未經證實的訊息，以免觸法。

社群臉書「XX地區大小事」昨天有網友貼出訊息，截圖寫著「確定了 我就是姊姊，我不知道政府還沒公佈，我可不可以先說出來，但因為沒有感染源，我覺得要保護鄉親們」，下方則貼出弟弟的10處足跡。

這名姊姊還寫說，「我已經說出事實，大家要傳什麼版本，我今天都看過了！疫調中心昨半夜查到現在，還是找不到感染源。我撐得住大家的流言，但我的父母已經快撐不住了」。「我今天光是安慰兩位老人家，我只能裝堅強，事實上我已經崩潰。」

她在社群說，弟弟的活動範圍都待在家或到附近商家買日用品，並無久待，且全程戴口罩。弟弟也不知道是何時感染上的，很無奈。造成大家恐慌，她替弟弟跟大家說聲不好意思。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，足跡公布還是以高雄市地方流行疫情指揮中心公布為準，請民眾自重，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例或社會秩序維護法。 一名網友在社群臉書公布家疑似染疫訊息。圖／讀者提供 一名網友在社群臉書公布家疑似染疫訊息。圖／讀者提供 一名網友在社群臉書公布家疑似染疫訊息。圖／讀者提供

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