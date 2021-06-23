議員指北市環南市場22人確診 北市府：市場已清消

台北農產運銷公司疫情引發全台關注，北市議員許淑華發現環南市場有22人確診，擔憂變成另一起群聚案。北市府市場處今天說，環南市場已進行清潔消毒，並掌握確診狀況。

民進黨台北市議員許淑華指出，昨天接獲環南市場攤商陳情，市場內有其他攤商確診，她調資料發現，從5月25日至6月21日，累計22人確診。

她說，北市府雖在6月間分3批針對環南市場人員快篩、造冊，要求1054人快篩，最後僅約790人前往快篩，有264人未快篩。

許淑華指出，北市府應立即針對環南市場攤商強制快篩，因北農果菜批發市場發生群聚案，北市府應針對環南市場加強疫調，擴大匡列、快篩，才能避免環南市場可能變另一個群聚感染地點。

對此，北市市場處長陳庭輝說，針對環河南路二段的環南市場內攤商、工作人員等，在6月9日至18日已分3批快篩，篩檢約800人，至昨天為止，共18人確診，但確診人數可能因採檢地點不同等有變化，且都有匡列確診者，並由衛生局協助。

陳庭輝指出，針對確診者，除攤位清潔消毒，通報衛生局外，也會匡列周邊其他攤商並要求快篩，環南市場約1320個攤商，加上清潔人員、機電人員、保全等，市場內約2800人，陸續都有針對攤商等造冊。

他說，至於議員建議部分，會跟衛生局聯繫，盼可針對環南市場攤商擴大篩檢，目前市場已先進行清潔消毒，且北市府針對農漁畜花公司及環南市場人員已規劃接種疫苗。

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