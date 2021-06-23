新北果菜市場一天篩檢3627人 全部是陰性

北農群聚案多人遭傳染，新北市擔心果菜市場淪陷。新北市長侯友宜今早表示，昨日亞東醫院進駐新北板橋果菜市場、三重果菜市場設置快篩占，篩了3627人，員工比例超過98%，全部是陰性；另新北40處篩檢站中共篩了6424人，有17人確診，其中1人擁有北農接觸史。

侯友宜說，北農這次累計確診數為51例，新北有27例、台北22例、基隆2例，而居住在新北的人就占了一半以上，他們要趕快斬斷傳播鍊，控制疫情。

侯友宜表示，新北昨天40個篩檢站的人數都大幅增加，其中板橋大型篩檢站鄰近北農環南市場，湧入大量人潮前來篩檢，一共篩了908人，另外像是中和篩檢站也有北農接觸史民眾來篩檢。

侯友宜指出，新北昨天快篩站總篩檢量也創下新高，達6425人，共有17人確診，承認自己有北農接觸史的共773人，有1人確診，希望與北農有接觸的民眾都能來篩檢，只有解決問題，才能得到控制。

侯友宜還提到，家庭群聚比例近來越來越高，已經達到60%，斬斷家庭群聚還需要更努力。

侯友宜補充，新北市重症病患插管率有下降，這是好現象，新北醫療量能本來就沒辦法跟台北市相提並論，但18家急救責任醫院擋住風暴，不眠不休全力以赴，擋住風暴，感謝這些醫護，疫情還沒有過，大家要繼續努力，斬斷隱形傳播鍊。

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