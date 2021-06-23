京元百移工暴雨中搬遷 寢室卻散落垃圾、沒床睡地上

日前染疫的苗栗京元電子，近日由移工仲介「盛華人力資源」協助，進行移工宿舍的人數降載，昨晚將約百名移工，從竹南宿舍遷移至造橋宿舍，但途中過程混亂，大批移工帶著家當和行李箱，在暴雨中等待遊覽車接送，令關注外籍移工的團體直呼不人道：「這樣不生病才怪。」

此外，本報取得影片，顯示移工剛搬到造橋宿舍卻發現房間還沒整理好，地板上散落垃圾，廁所還有蟲子爬來爬去。由於過程匆忙，床還來不及組裝，部分移工就睡在地上。

據了解，這次遷移至造橋宿舍的移工，部分是從集中檢疫所解隔離回到苗栗，包括45名從台中回來，還有一些人從高雄回來。這些移工將會4人住在一寢。

一名搬遷至造橋宿舍的移工潔西卡（化名）抱怨，搬遷過程混亂，足足等了4小時才能進入房間，進去更發現地上還遺留之前居住者的垃圾，而且也沒早餐吃。 京元電子移工在暴雨中搬遷宿舍。移工提供 移工搬遷到造橋宿舍，發現地上散落雜物和垃圾。移工提供 造橋宿舍的床還沒整理好，一些移工睡地上。移工提供 移工搬遷宿舍，整理大包小包行李，社交距離全失。移工提供 移工搬遷到造橋宿舍，房間卻還沒整理好。移工提供 移工搬遷到造橋宿舍，房間卻還沒整理好。移工提供

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