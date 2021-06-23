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6月23日疫情懶人卡／北農確診增至54例 北車街友8人染疫

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月22日疫情懶人卡

▌北農確診增至54例、2新增7校正回歸 柯文哲：別自亂陣腳

台北農產運銷群聚擴散，截至周日，原本北農員工20人、承銷商18人、派遣工7人確診，總計45人染疫，不過台北市長柯文哲今天在臉書「校正回歸」7例確診數字，加上今天新增2例，北農從5月14日至今的確診人數已達54人，其中有19人，已在5月31日前解除隔離。...more

▌台北車站8名街友確診 北市急匡列接觸者安排隔離

台北車站街友截至6月底，有3人確診，採檢169位街友及接觸者後，篩檢出5名確診個案，總計8名街友確診。社會局表示，街友因去醫院回診，篩檢後發現PCR確診，已通報中央疫情指揮中心，並匡列相關接觸者，目前安排台北車站街友進行篩檢，以及安排相關接觸者入住防疫旅館進行隔離。

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新冠肺炎 COVID-19

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