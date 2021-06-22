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北農群聚案增1快篩陽性 累計54人確診

中央社 / 台北22日電
第一果菜批發市場22日凌晨照常開市，人流旺盛。中央社
第一果菜批發市場22日凌晨照常開市，人流旺盛。中央社

北農新冠肺炎群聚案持續，北市府將替4790名固定工作人員篩檢並施打疫苗。市長柯文哲指出，今天共有538人快篩，其中1人陽性；北農相關人員總確診數至今累計54人。

柯文哲今天在臉書發文表示，台北農產運銷公司第一果菜批發市場昨天284人接受快篩、第二市場83人接受快篩，全數陰性；今天兩市共538人接受快篩，其中1人陽性。

柯文哲指出，從5月14日至今，北農相關人員共54人確診，其中有19人已在5月31日前解除隔離，確診者中，除了北農員工，還有市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣工等，一半以上戶籍不在台北。

他說，54例看起來很嚇人，但把時間軸拉開，從6月1日起，在一市和二市的確診人數，每天大約新增1到2人，而2個市場相關工作者多達上萬人，轉換成百分比就沒那麼嚇人。

柯文哲表示，已經向確診者戶籍所在地的縣市調閱疫調資料，拼湊疫情的全貌，初步疫調分析顯示，一市和二市的感染應是獨立事件，目前並沒有大規模群聚感染跡象，不需要製造恐慌，動不動就喊休市，這只會造成更大的混亂。

柯文哲說，端午節前後，北農員工就全數接受快篩，現在市府再針對一、二市的工作者擴大篩檢，6月25日前可以全部完成，若是陽性就直接隔離、陰性才能入場工作。

柯文哲強調，台北市批發市場專案已經將農漁畜花四大公司，以及環南市場工作人員全部造冊，將全面接種疫苗，以此防止疫情的擴散。

台北市副市長黃珊珊指出，因疫苗打完後要2週才會有保護力，所以聯醫醫療團隊會在北農進駐3週，協助動線分區、分流等防疫工作，直到全體人員都產生保護力為止。

黃珊珊昨天表示，北農從5月14日爆發第一例確診到6月21日，累計45人染疫。

新冠肺炎 COVID-19 北農 快篩

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