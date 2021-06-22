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北農24日起快篩陰性才能進場 市府將增篩檢名額

中央社 / 台北22日電

台北第一、二果菜批發市場24日起須持快篩陰性證明才能進場，但台北市蔬菜公會理事長林長平認為時間過短，許多承銷商來不及篩檢。北農今晚指出，北市府將增加篩檢名額因應。

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，CO VID-19）群聚感染，已知有45人確診。農委會昨天宣布，為避免疫情影響農產供應，24日起快篩陰性者才能進入台北第一、第二批發市場交易。

林長平今天告訴中央社記者表示，台北市政府昨天下午緊急成立萬大國小篩檢站進行相關人員快篩，但在24日以前，僅有短短2天半的時間，篩檢需求量卻有數千人，許多承銷商根本來不及篩檢。

林長平指出，這兩天已經接到許多承銷商向他反映，萬大國小篩檢站名額過少，甚至附近居民也都搶著去篩檢，占用北農相關場域人員的名額，「根本插不進去」篩檢，嚴重影響承銷商、攤商生計，希望政府能給予足夠時間。

另有第二果菜批發市場的攤商表示，當地未設快篩站，昨天下午才被臨時通知要篩檢，準備時間不足，希望能增設篩檢站。

第二果菜批發市場今天凌晨開市時，有批發商直指，因內部現場規劃步不足，現場承銷商都擠在一起，且許多拍賣員僅戴口罩執拍，擔憂有防疫破口發生。

對此，北農主秘路全利晚間回應表示，萬大國小篩檢站昨天下午2時開設後，已完成284人快篩，今天也增加快篩名額、完成近500人快篩，但考量承銷商人數眾多，北市府允諾明天快篩站量能都將提升。

路全利說，萬大國小篩檢站明天將提供1000個快篩名額，台北市立聯合醫院中興院區快篩點也將開放300個名額，仁愛院區也會投入支援。

路全利指出，只要持有北農場域工作證明者，除上述快篩站，也可自行改去其他站點篩檢；第二果菜批發市場相關人員可就近到北市聯醫仁愛院區篩檢，北農都會派員到場提供導引及協助。

路全利表示，批發市場有實施分時、分流及分段措施，拍賣台之間也拉大距離並增設安全線，但因昨天休市，所以今天開市的蔬果到貨交易量相對多，造成工作人員忙碌且步調較急。

他說，經檢視相關狀況後，已研擬明天將增設阻隔器具，藉此有效管控人流及距離，避免聚集情況發生。

新冠肺炎 COVID-19 北農 快篩

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