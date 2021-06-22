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5月11日至今累計563人染疫病逝 8.5%為長照機構住民

中央社 / 台北22日電

新冠肺炎疫情燒進長照機構，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，據統計，5月11日以來累計563例死亡個案，其中長照機構住民就占48例。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延續，台北市士林區某護理之家近日爆發群聚案，截至昨天，該群聚事件已有48人確診，包含32名住民、16名工作人員，其中3人已病逝。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，該護理之家確診、死亡案例雖未新增，但今天公布的6例死亡個案當中，就有2例是該護理之家住民，均有高血壓、洗腎病史。

羅一鈞指出，其中一人為50多歲女性，6月8日出現發燒症狀，9日住院並確診，也是該起群聚案中最早確診的個案，17日病逝。

另一名個案為80多歲男性，6月16日普篩陰性，19日出現呼吸困難症狀住院，由於個案年事已高，家屬決定簽署DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療）、不急救，死後檢驗確診。

根據指揮中心統計，5月11日至6月22日公布的563例死亡個案中，有48例、約8.5%為各類機構住民。

新冠肺炎 COVID-19

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