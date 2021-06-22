花蓮首例染疫身故 7旬翁有高血壓病史

花蓮縣連續4天沒有確診個案，累計68人染疫，但其中重症者1人死亡，為花蓮縣第一起因新冠肺炎而身故的個案，是萬華大舅子家族群聚案中的70多歲男性牌友，有高血壓病史。

花蓮縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情線上記者會，花蓮縣長徐榛蔚指出，今天花蓮零確診，截至目前全縣累計68人染疫，其中42人已出院、住院治療26人（3重症，2住院、1身故），列管隔離98人、330人解除隔離。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，昨天上午7時左右，染疫重症者其中1人死亡，這是5月27日公布的確診案例，由花蓮慈濟醫院收治，經過多天治療仍不敵病魔，為此個案及家屬致上哀悼之意。

他說，死者案7012為70多歲男性，是萬華大舅子家族群聚案中的牌友，有高血壓病史，平日與兒孫家人同住，5月19日出現全身痠痛、無力、食慾差等症狀，5月24日出現腹瀉症狀，5月26日發燒至診所就醫，也到醫院急診採檢後返家，當晚疾管署通知核酸檢測（PCR）陽性確診。

朱家祥指出，目前還有2名重症患者在醫院接受插管治療，希望都能戰勝病毒；也可見此病毒對於人類生命有莫大傷害，因此仍鼓勵所有鄉親接種疫苗，千要不要因為近來一些負面訊息而降低施打意願，「染疫死亡者絕對比打疫苗猝死者高出太多」。

花蓮縣衛生局表示，依傳染病防治法規定，染疫死亡遺體應於24小時內入殮並火化，案7012已火化。

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