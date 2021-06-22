基隆某護理之家增2住民確診 傳染鏈累計19人

基隆市今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，2例都是某護理之家住民，這間機構已有15名住民、4名護理人員共19人染疫。

基隆市今天新增2例個案，分別為60多歲男性（案14215）及50多歲女性（案14222），2人都是機構內紅區高風險匡列對象，預防性移至衛生福利部基隆醫院收治，先前3次採檢陰性，第4次定期採檢後確診，2例個案均無症狀。

此外，基隆市長林右昌下午在線上記者會表示，23日起開放孕婦優先施打疫苗，孕婦可以選擇施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）或莫德納（Moderna）疫苗，建議經婦產科醫師評估後，可到基隆長庚、基隆三總、礦工醫院、基隆市立醫院及新昆明醫院預約接種。

林右昌說，5月9日前接種過第1劑AZ疫苗的市民，23日起開放施打第2劑，符合資格的市民約有1460名，無論第1劑自費或公費，第2劑一律公費施打，施打點同樣在基隆長庚、基隆三總、礦工醫院、市立醫院及新昆明醫院。

林右昌指出，北北基桃是首都生活圈，很高興中央聽進基隆市的建議，將北北基桃的計程車司機、外送員、國道客運司機及貨運司機等，還有傳統市場的合法攤商都納入7月1日後的疫苗施打對象，市府會依照中央指示，為民眾施打疫苗。

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