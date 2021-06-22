快訊

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

揭高嘉瑜喬疫苗前曾通電話 柯文哲指「紙包不住火」：被擠牙膏更慘

基隆某護理之家增2住民確診 傳染鏈累計19人

中央社 / 基隆22日電

基隆市今天新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，2例都是某護理之家住民，這間機構已有15名住民、4名護理人員共19人染疫。

基隆市今天新增2例個案，分別為60多歲男性（案14215）及50多歲女性（案14222），2人都是機構內紅區高風險匡列對象，預防性移至衛生福利部基隆醫院收治，先前3次採檢陰性，第4次定期採檢後確診，2例個案均無症狀。

此外，基隆市長林右昌下午在線上記者會表示，23日起開放孕婦優先施打疫苗，孕婦可以選擇施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）或莫德納（Moderna）疫苗，建議經婦產科醫師評估後，可到基隆長庚、基隆三總、礦工醫院、基隆市立醫院及新昆明醫院預約接種。

林右昌說，5月9日前接種過第1劑AZ疫苗的市民，23日起開放施打第2劑，符合資格的市民約有1460名，無論第1劑自費或公費，第2劑一律公費施打，施打點同樣在基隆長庚、基隆三總、礦工醫院、市立醫院及新昆明醫院。

林右昌指出，北北基桃是首都生活圈，很高興中央聽進基隆市的建議，將北北基桃的計程車司機、外送員、國道客運司機及貨運司機等，還有傳統市場的合法攤商都納入7月1日後的疫苗施打對象，市府會依照中央指示，為民眾施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北北基桃特定行業優先打疫苗 林右昌感謝中央聽進建言

林右昌批柯文哲「甩鍋」基隆 稱「聽到柯的話真的很不爽」

【即時短評】疫情難壓制致死率升 林右昌惦記柯P恐擾軍心

250萬劑莫德納疫苗美送台 林右昌：雪中送炭見人心

相關新聞

直播╱今確診增78例本土、1例境外 6人死亡

指揮中心昨日公布新冠肺炎疫苗最新接種對象順序，孕婦納入第6順位，與75歲以上長者並列，即日起可開始接種；但據其他媒體報導...

桃園市長者施打疫苗後又添1猝死 全市目前累積22案例

高齡接種恐又添1死，桃園市一名8旬老翁打完疫苗5天後在家失去呼吸心跳，死亡原因尚待釐清，全市目前已累積22相關案例。

北市已9例打疫苗後死亡 今增3例有高血壓、洗腎病史

台北市今天再度通報新增3例疑接種疫苗後死亡個案，截至今天為止，台北市目前已累積有9名長者，疑因接種疫苗死亡。今天通報新增...

北市再增3件疫苗猝死案 北農今快篩、陰性者即刻接種

北市今天再增3名疫苗接種猝死案例，截至目前共累計9人，北市府指出，今日新增案例3人均為男性，年齡分別為83歲、90歲與9...

機組員打2劑也要關？指揮中心澄清：政策沒有喊卡

中央流行疫情指揮中心日前表示，機組員只要完整接種2劑疫苗兩周後，長程航班返台就不用再接受居家檢疫。但蘋果報導，疾管署近日...

北農群聚擴大能去超市嗎？專家提醒：上市場挑水果 別聞味道

北農供應大台北蔬果，先前群聚感染事件發生時，網路就瘋傳這些貨都是直送下游超市通路，北農雖然出面澄清，但如今群聚持續擴大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。