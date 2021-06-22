國軍桃園總醫院群聚案 增一名外籍看護確診

國軍桃園總醫院群聚案今天再增加一人確診，為一名被匡列的外籍看護工，整起群聚案累計共14人確診。桃園市政府昨天採檢院內1422人、含90名員工的2採，結果都是陰性。

國軍桃園總醫院日前發生群聚感染，桃園市政府要求醫院門急診、住院暫停收治到24日，直到全院採檢結果出爐並完成清零才能恢復部分運作。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增78例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔一例。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，桃園今天新增的本土個案（案14225）為20多歲女性，是國軍桃園總醫院群聚感染案擴大匡列接觸者；桃園市累計確診案例774人，目前居家隔離人數568人。

王文彥表示，這名個案（案14225）是外籍看護工，去年受僱於在國軍桃園總醫院就診的病人，該病人在今年4月30日住院、6月16日因病過世，個案照顧病人期間曾與另名染疫者同病室，因此被感染。

王文彥表示，該病患過世後，看護（案14225）都在家中，因此匡列家中6人採檢並隔離，昨天也連夜採檢院內1422人、含90名員工的2採，結果都是陰性。

王文彥說，院內環境採檢部分，在案發病房有3個病室有踩到陽性，包含開關、浴廁洗手台、床邊等，已完成清消，靜置後將再採檢。

王文彥說，整起群聚案目前看起來，源頭有可能是89歲病人（案14010），整起群聚案還要觀察一個禮拜以上，都安全才能放心。

桃園市衛生局表示，截至今天為止，國軍桃園總醫院累計相關確診者共14人，包含2名護理人員、4名病人、6名看護、及其2名親友。

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