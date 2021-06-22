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6月28日各縣市微解封？陳時中強調「全國一制」明公布結果

桃園女老闆確診 17日南下台南連跑3家銀行調頭寸

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市今天持續沒有本土個案，但桃園市確診個案14126，為30多歲女性，在17日由專用司機載送南下，前往台南聯邦銀行三處分行，洽詢貸款事宜，台南市衛生局目前已匡列銀行的相關接觸者4人，列為自主健康監測並篩檢，結果尚未出來。

衛生局表示，個案14126應該是因為生意相關，在17日南下洽詢貸款事宜，在中午12到14時間陸續前往聯邦銀行西門路的台南分行、中正路的府城分行及開元路的開元分行，但接觸銀行人員的時間都不長，中午則與司機買便當在車內食用，相關場所都已完成清消。

衛生局表示，台南市獲配的日本贈送AZ疫苗共有8萬7700劑，目前已施打7萬4836人，將近86%，指揮中心已於昨日調整公費疫苗接種對象，將孕婦列入第六類，並針對感染後容易產生嚴重疾病或導致死亡等風險族群，新增第八類「65-74歲長者」、第九類「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」及「罕見疾病及重大傷病者」，以及第十類「50-64歲成人」，市府將不斷依疫苗存量增加施打對象，盡快讓全體市民都能接種疫苗。

另外，為防範發生類似北農事件，市府也加強批發市場防疫，將台南市農會及各農會綜合農產品批發巿場、魚市場、肉品市場、台南農產運銷有限公司，及往返北農的72位貨運人員等共2059人納入施打對象。

衛生局表示，食藥署已核准4款COVID-19家用快篩試劑，民眾可在合格醫療器材店家購買，不過因其結果容易出現偽陰性、偽陽性，過度依賴可能造成醫療資源的浪費或疏忽防疫措施，建議如所在地區為確診數較多或確診者足跡熱區，或與確診者有接觸史，或是曾到過人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等情形使用。快篩結果及採檢器材處理，可依疾管署指引處置，網址 https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/jcqWcoPbS_p7qfZGpnCKxQ

桃園市確診個案14126，為30多歲女性，在17日由專用司機載送南下，前往台南聯邦銀行三處分行，洽詢貸款事宜。圖／衛生局提供
桃園市確診個案14126，為30多歲女性，在17日由專用司機載送南下，前往台南聯邦銀行三處分行，洽詢貸款事宜。圖／衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

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