士林某護理之家群聚案 家屬控機構未分艙分流

士林區某護理之家爆發新冠肺炎群聚案，台北市副市長黃珊珊昨天強調，市府作為遵循中央指引，並未耽誤時程；一名家屬今天指控，該機構未落實分艙分流，才導致群聚感染。

台北市衛生局20日晚間表示，士林區某護理之家從8日開始爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，已有47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中3人已病逝。

一名住民的家屬告訴中央社記者，12日晚間8時許接獲機構通知，她的公公因發燒、呼吸不順，被送往馬偕醫院治療並確診，但她的公公住在單人房，平時進出的應只有護理師、外籍看護，逼問之下，機構負責人才坦承有一名行政人員確診。

20日，該機構爆發群聚感染見報，這名家屬表示，他們全家看到新聞都嚇到，原以為僅她的公公和一名行政人員確診，沒想到在8日就有住民感染，質疑是機構向衛生局保證有落實分艙分流，才延誤防堵疫情的寶貴時間，造成數十名失能長者確診的悲劇。

這名家屬指出，從8日爆發第一例確診、14日她的公公病逝，到20日全院清空，機構不僅從未主動向家屬致電關懷，更一問三不知、向家屬隱瞞疫情，甚至害衛生局誤信機構有落實防疫政策，根本是草菅人命，應被重罰。

台北市副市長黃珊珊昨天強調，根據衛福部疾管署對於住宿型機構感染的因應措施指引，若是外來感染源就以分艙分流方式處理，但該機構後續一直出現新的確診者，市府14日就全面接管，並未耽誤任何時程。

黃珊珊說，北市府協助該機構長者與工作人員安置醫院和防疫旅館，且有召開家屬說明會，家屬都清楚全案過程，沒有家屬不滿。

該機構業者今天坦承，並沒有開說明會，但有一個一個向住民家屬聯絡；許多家屬很關心住民何時被撤離、會被送去哪，但衛生局只給片面資訊，也不會向機構告知住民有沒有確診，面對家屬追問，機構回答不出來，壓力很大又很委屈。

台北市政府今天上午舉行內部防疫會議，衛生局長黃世傑表示，市長柯文哲對於北農、士林區護理之家群聚案相當不滿意，但並沒有說要進行懲處，下午會繼續舉行檢討會議。

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