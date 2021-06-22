7月1日起 擴大接種疫苗不限廠牌

美國贈台250萬劑莫德納疫苗抵台，現正由衛福部食藥署進行封緘檢驗。指揮中心指揮官陳時中表示，依據檢驗時序，從7月1日起，接種對象不限廠牌擴增至第八類（65歲至74歲長者），另已完成第一劑疫苗者，也開放依建議接種第二劑的時間、廠牌完成接種。

7月1日起不分廠牌疫苗擴增接種對象包括： 1.第一類醫事人員 2.第二類中央及地方政府防疫人員 3.第三類高接觸風險第一線工作人員 4.第四類因特殊情形必要出國者 5.第五類對象包社福機構服務對象及照顧者、洗腎患者等 6.第六類對象，包括75歲以上長者及孕婦 7.第七類維持國家安全及社會機能正常運作者 8.第八類65至74歲長者 9.已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑時間，以同廠牌完成接種。

陳時中表示，目前根據檢驗封緘時序，應該可以從7月1日起配送新到貨疫苗。第一批莫德納疫苗110萬劑分配原則，先分配給各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數、各縣市Moderna疫苗第一劑已分配數；各縣市65至74歲長者則以30%人口數分配。

陳時中說，第一至第三類人員，已經開放很久施打比例高，第四特殊情況必要出國者不多。

至於第七類人員則包括：考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人和國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、含高鐵等國家關鍵設施必要工作人員、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。

陳時中也表示，目前科學證據不建議混打，因此第二劑以同廠牌完成接種。 國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。圖／指揮中心提供

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