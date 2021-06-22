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6月28日各縣市微解封？陳時中強調「全國一制」明公布結果

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7月1日起 擴大接種疫苗不限廠牌

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心6月22日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心6月22日14時記者會出席名單第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

美國贈台250萬劑莫德納疫苗抵台，現正由衛福部食藥署進行封緘檢驗。指揮中心指揮官陳時中表示，依據檢驗時序，從7月1日起，接種對象不限廠牌擴增至第八類（65歲至74歲長者），另已完成第一劑疫苗者，也開放依建議接種第二劑的時間、廠牌完成接種。

7月1日起不分廠牌疫苗擴增接種對象包括：

1.第一類醫事人員

2.第二類中央及地方政府防疫人員

3.第三類高接觸風險第一線工作人員

4.第四類因特殊情形必要出國者

5.第五類對象包社福機構服務對象及照顧者、洗腎患者等

6.第六類對象，包括75歲以上長者及孕婦

7.第七類維持國家安全及社會機能正常運作者

8.第八類65至74歲長者

9.已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑時間，以同廠牌完成接種。

陳時中表示，目前根據檢驗封緘時序，應該可以從7月1日起配送新到貨疫苗。第一批莫德納疫苗110萬劑分配原則，先分配給各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數、各縣市Moderna疫苗第一劑已分配數；各縣市65至74歲長者則以30%人口數分配。

陳時中說，第一至第三類人員，已經開放很久施打比例高，第四特殊情況必要出國者不多。

至於第七類人員則包括：考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人和國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、含高鐵等國家關鍵設施必要工作人員、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。

陳時中也表示，目前科學證據不建議混打，因此第二劑以同廠牌完成接種。

國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。圖／指揮中心提供
國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象。圖／指揮中心提供

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