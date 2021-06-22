6月22日疫情懶人卡／士林護理之家群聚已48確診 南彰化信仰傳染鏈4人染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月21日疫情懶人卡）
▌基隆養護中心 連6採都有人確診
基隆市逸嘉養護型長照中心6月3日公布首例確診者，市府專案管控，每3天對住民和工作人員採檢，連6採都發現有人確診。基隆市昨天新增2例，1例就是逸嘉住民，累計19名住民、4名照顧服務員共23人確診。
▌為疫情祈福消災反而染疫？南彰化信仰傳染鏈4人確診
彰化縣新冠肺炎新增1例確診，為19日確診的南彰化某里長的妻子，衛生局進行疫調發現，里長夫婦經營神壇從事宗教活動，本月6日曾在廟內舉辦疫情祈福消災的祭祀活動，疑被一名來自台北萬華的宗教工作者感染，此一「民俗信仰及社會服務群聚」除里長夫婦外，另有2名參與的彰化、南投宗教工作者及信徒染疫，有待中央疫情指揮中心公布。
▌85家長照機構染疫 士林某護理之家群聚已48確診
國內新冠肺炎疫情持續，長照機構頻傳出現感染個案。指揮中心統計，截至今天累計85家機構傳出疫情，其中台北市士林區某護理之家新增1名住民確診、累計48名個案。
疫情快報
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