6月22日疫情懶人卡／士林護理之家群聚已48確診 南彰化信仰傳染鏈4人染疫

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月21日疫情懶人卡）

▌為疫情祈福消災反而染疫？南彰化信仰傳染鏈4人確診

彰化縣新冠肺炎新增1例確診，為19日確診的南彰化某里長的妻子，衛生局進行疫調發現，里長夫婦經營神壇從事宗教活動，本月6日曾在廟內舉辦疫情祈福消災的祭祀活動，疑被一名來自台北萬華的宗教工作者感染，此一「民俗信仰及社會服務群聚」除里長夫婦外，另有2名參與的彰化、南投宗教工作者及信徒染疫，有待中央疫情指揮中心公布。

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