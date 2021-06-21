北農未設快篩站挨批 黃珊珊：受施工影響

台北農產運銷公司群聚感染案，民進黨北市議員王閔生今天說，北農不設快篩站是受限場地問題，不是外傳要錢不要命。台北市副市長黃珊珊坦言，受施工影響才未設快篩站。

台北市長柯文哲下午列席台北市議會備質詢，王閔生提問，北農新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診有45人，且可能還會再增加，施打疫苗後需2、3週才有保護力，接種者仍可能會確診，只是減少重症及死亡機率，施打疫苗是否為解決之道。

王閔生認為，北市府應對外說清楚北農相關作為，他詢問北農不設快篩站原因是受限場地問題，因為找不到合適空間設置快篩站，所以才說讓員工到鄰近快篩站進行快篩。

他表示，北市府應講清楚，不要讓外界誤以為北農總經理翁震炘是中央派任，要錢不要命才不設快篩站，罔顧相關人員安全，呼籲中央與地方要一起合作、共同防疫。

同黨籍北市議員吳沛憶指出，北農5月20日就出現員工確診，但北市府卻遲至近日才成立專案，質疑北市府拖延1個月無積極作為，導致群聚感染發生。

吳沛憶詢問，北農45人確診，卻只匡列90多人，平均1案約匡列2人，質疑台北市衛生局疫調匡列不實，同心圓理論疫調根本沒做，要求北市府應公開疫調結果及匡列、隔離人數。

黃珊珊答詢表示，針對北農群聚案目前採取2個策略，就是快篩及施打疫苗，先前有與北農、環南市場及台北畜產公司等通過電話，詢問其若需快篩就先造冊進行，但北農回覆員工可自行去快篩站且希望施打疫苗。

她坦承，北農因在進行施工，受限場地問題才未設快篩站，北市府今天緊急成立萬大國小篩檢站，對員工進行快篩；針對議員提到外界誤會是要錢不要命，直言「不是這樣的」。

至於疫調匡列部分，黃珊珊表示，北市府19日召開疫調會就獲知北農確診者達45人，衛生局也完成相關疫調，共匡列90多人，均依照疫調規定進行匡列，同時設定於今天成立北農前進指揮所。

柯文哲指出，北農人員染疫一開始就有進行處理，所以才有500多人去快篩，匡列者人數已扣除居家隔離者及外縣市人員，目前已安排北農員工及相關承銷商等4000多人施打疫苗。

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