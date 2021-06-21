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確診失聯男台北跑回蘇澳 足跡內埤、光復路、江夏路

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府及蘇澳區漁會針對南方澳岸置中心前碼頭進行漁船消毒，做好防疫安全工作。圖／縣府提供
宜蘭縣政府及蘇澳區漁會針對南方澳岸置中心前碼頭進行漁船消毒，做好防疫安全工作。圖／縣府提供

戶籍在宜蘭的案14083確診男子，19日在台北某醫院驗出陽性確診後失聯，台北與宜蘭衛生單位都找不到人，昨晚終於被台北市社會局找到，且查出他10日與18日曾經回來宜蘭蘇澳的住家。縣衛生局今天公布足跡，提醒同時段有進出該地區的民眾，多留意自己身體狀況。

60幾歲確診男子長年住在台北，打零工為生，不常回宜蘭。根據調查足跡，他於6月10日傍晚5點55分到6點15分，曾經在蘇澳鎮蘇西里中山路一段；6月18日上午9點半到10點半，在蘇澳鎮南建裡內埤路與南正里江夏路一帶；6月18日上午11點半到下午3點半，在蘇澳鎮蘇南里光復路一帶，縣環保局今天配合蘇澳鎮清潔隊展開環境大清消。

該案是60多歲男性，為台北市社會局列冊的街友，平常在台北市工作。他曾於6月10日從北部騎機車回宜蘭家中拜拜，並在當地處理私事後，獨自一人住在家裡。家中沒有其他的家屬與他同住，拜拜也在家裡，第二天再騎機車回台北；6月18日他再次騎機車返回宜蘭處理私事並祭祖，之後再騎機車返回台北；6月19日由台北市社會局帶著列冊街友至中興醫院篩檢站接受採檢，當時快篩是陰性，但晚上PCR結果為陽性。

確診後人就失聯，縣政府表示，昨天晚上台北市社會局尋找另一位確診遊民個案時，竟然意外找到的案14083的60幾歲確診男子，立即將他安置在台北的防疫處所，同時展開足跡調查。

此外，宜蘭縣政府及蘇澳區漁會這兩天也針對南方澳岸置中心前碼頭進行漁船消毒作業，縣長林姿妙今天到現場了解作業狀況，也請漁會做好宣導工作，呼籲漁民朋友一起維護安全環境。

宜蘭縣政府及蘇澳區漁會針對南方澳岸置中心前碼頭進行漁船消毒，縣長林姿妙今天到現場了解作業狀況，也請漁會做好宣導工作，維護安全環境。圖／縣府提供
宜蘭縣政府及蘇澳區漁會針對南方澳岸置中心前碼頭進行漁船消毒，縣長林姿妙今天到現場了解作業狀況，也請漁會做好宣導工作，維護安全環境。圖／縣府提供
在台北檢查確診的60幾歲男子，失聯後從台北跑回蘇澳，縣衛生局公布其足跡內埤、光復路、江夏路等地，展開環境大消毒。圖／縣府提供
在台北檢查確診的60幾歲男子，失聯後從台北跑回蘇澳，縣衛生局公布其足跡內埤、光復路、江夏路等地，展開環境大消毒。圖／縣府提供

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