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新冠肺炎長者重症率35.4% 發病到死亡平均17天

中央社 / 台北21日電

國內新冠肺炎疫情持續，今天新增20例死亡個案，皆為50歲以上，發病到死亡平均17天；長者不僅死亡率高，也是重症高風險族群，目前長者重症率仍達35.4%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會公布，新增20例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案，為男性14名、女性6名，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，新增的20例死亡個案中，其中11例個案發病日在5月、9例個案發病日為6月。這波本土疫情已發生一個多月，近期死亡個案發病到病逝平均天數為17天，已較疫情之初發病治死亡間隔天數更長。

新增的20例死亡個案中，相較較年輕的仍有50多歲，其中一人為50多歲男性（案8826）是一起家庭群聚確診者，5月26日發病，開始出現喉嚨痛等，5月31日安排採檢、住院，因肺炎惡化6月19日病逝；另一人為50多歲女性（案11108），有萬華區活動史，5月30日發病，6月17日死亡。

另外，羅一鈞公布國內最新重症率，這波本土疫情累積至今天，其中2373人符合世界衛生組織（WHO）新冠肺炎嚴重度分類的嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，占比為18.4%；年齡大於60歲的4493名個案中，共計1592例為重症，長者重症率仍達35.4%。

新冠肺炎 COVID-19

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