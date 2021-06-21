苗栗電子廠接近清零 指揮中心分析疫情控制關鍵

疫情指揮中心成立前進指揮所，協助苗栗電子廠群聚感染事件，歷經18天已接近清零。指揮中心分析，依風險分群管控、大量快速PCR檢測，加上中央地方合作，讓疫情獲控制。

苗栗電子廠日前爆發移工群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心於4日設立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官。

王必勝表示，指揮所開設18天，共追蹤8家工廠，篩檢員工2萬6250人次，目前共有471人確診，包含本國籍71人、外籍400人。其中K廠確診人數最多，7200名員工中有342人確診，其次是A廠83人確診，G廠22人，F廠17人，其他廠5人以下。

王必勝說，目前疫情已獲控制，並進行相關復原工作，評估電子廠群聚對苗栗社區的影響非常輕微。從縣府在竹南設立的篩檢站數據來看，19天篩檢約3400人，僅3人確診，且都有足跡，1人有萬華接觸史、1人屬造橋群聚事件、1人是京元電子員工，陽性率0.09%。

王必勝說，如今確診人數已接近清零，近期多次大規模員工篩檢皆PCR陰性，包括K廠18日針對低風險移工736人篩檢，19日針對熱區本國籍員工2220人篩檢，A廠在16日篩檢800名員工，F廠17日篩檢354名員工等。

他提到，這些工廠是國家重要經濟產業鏈的生產單位，這段期間並未讓工廠停工，但採用降載分流運作，如今確診者及匡列隔離者也已陸續解除隔離。

本次疫情能獲控制的關鍵，王必勝分析在於風險評估與分群管控，高風險有1405人、中風險998人、低風險384人，分別採集中檢疫、就地隔離，以及加強管理即可繼續工作，之後再計畫性篩檢，找出確診者。

最後統計，高風險移工確診率9.4%、中風險移工4.4%、低風險移工0.5%，且因高、中風險者沒有再進入工廠，也沒有造成宿舍跟社區傳播，是控制疫情關鍵。

王必勝也感謝台北榮總協助大量的快速PCR檢測，第1天2600例採檢後，12小時完成報告，第2天2400例更在8小時出爐，未來若再度需要大量快速精準檢驗時，即可採取此方式處理。

指揮中心指揮官陳時中表示，苗栗電子廠群聚事件雖降載持續營運，但若疫情無法控制，仍不排除停工。企業或工廠若要避免停工，應落實生活管理、分艙分流與健康監測，疫情發生時可區分風險區。

陳時中也提到，這次中央與地方合作，包含苗栗縣政府、經濟部與勞動部通力合作，讓危機獲得控制，未來會持續跟地方政府監控情況。

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