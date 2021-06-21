85家長照機構染疫 士林某護理之家群聚已48確診

國內新冠肺炎疫情持續，長照機構頻傳出現感染個案。指揮中心統計，截至今天累計85家機構傳出疫情，其中台北市士林區某護理之家新增1名住民確診、累計48名個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中公布最新機構染疫統計。截至今天共有85家長照與照護相關機構有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診事件，共計339名病例，分別為86名工作人員及253名非工作人員，如住民等，另有157員工隔離中。

針對外界關注的台北市士林區某護理之家群聚案，羅一鈞表示，據最新資料已累計至48名，較稍早台北市政府公布新增1名住民檢驗陽性確診。

士林區某護理之家群聚至今累計32名住民及16名工作人員，其中有3名高齡慢性病住民已病逝。羅一鈞表示，士林區某護理之家已經全面清空，將住民安置於醫院或防疫旅館，制住疫情傳播。

台北市衛生局昨晚指稱士林區某護理之家有隱匿疫情之嫌，但業者今天反控，衛生局自8日就知道機構有長者確診，卻直到14日才安排全院採檢，是衛生局防疫作業出現疏漏。今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，指揮中心如何研判此群聚是機構隱匿或衛生局疏漏。

對此，指揮中心指揮官陳時中認為，無法直接認定機構隱匿，疫調是地方衛生局職責，現在回過頭分析，研判可能是疫情爆發初期，原以為機構發生群聚可能性低，所以隔離強度不夠，造成後續產生更多染疫者，地方單位才緊急委託醫院全面採檢。

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