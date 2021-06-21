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「違規幫關係企業打疫苗」 北市府將開罰禾馨30至200萬

彰化某里長夫婦確診 妻子曾辦活動縣府採檢48人

中央社 / 彰化縣21日電

彰化縣某里長的妻子經營神壇，夫妻2人陸續確診染疫。彰化縣政府今天指出，這處神壇在6月6日曾舉辦疫情祈福活動，已採檢48人，並調查活動是否違反防疫規定。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，彰化縣政府表示，縣內今天新增1例確診個案，累積253例確診。

彰化縣政府指出，這名新增確診個案為60多歲女性，是昨天公布染疫個案、南彰化地區某名70多歲里長的妻子，她發病日期為6月12日，6月19日的Ct值17.1，由於里長18日發病，推測可能是妻子6月初遭受感染後傳給丈夫。

縣政府表示，由於里長的妻子經營神壇，平時接觸者多，縣政府將這起可能的傳染鏈定為民俗信仰活動及社區服務群聚。當時參與祭祀祈福活動的1名來自台北萬華的宗教工作者6月4日到10日留宿彰化，還有1名宗教工作者來自南投，6月6日、14日停留彰化。

縣政府指出，第3級警戒期間應減少不必要移動，寺廟也不開放信眾入內參拜，相關人員6月6日在神壇辦理祭祀活動，雖要為疫情祈福，但可能造成疫情傳播。

彰化縣長王惠美直言，這是「遊走法律邊緣」，並提醒民俗信仰活動仍應遵守防疫守則，「看來還是會造成傳染」。

縣政府表示，這起活動信眾來自彰化、高雄、雲林等，針對這起群聚案，已採檢家屬接觸者16人、其他接觸者32人。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，6月4日起曾到這處神壇參加民俗信仰活動者，請與衛生局聯絡，需進行接觸者採檢。

對於神壇在第3級警戒期間舉辦祭祀祈福活動是否違反傳染病防治法，彰化縣政府民政處表示，將先請當地公所調查參與成員身分、總人數、場地位置等事證，若確認違反防疫規定，就會依法開罰。

新冠肺炎 COVID-19

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