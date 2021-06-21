新北新增確診38人 仍以家戶感染佔6成最多

新北市今天本土新增確診病例38人，市府目前共匡列108名接觸者並分析感染源，發現仍以家戶感染最高，共23人、佔61%。市長侯友宜說，新北確診數還是全國最多，沒有解封本錢。

侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增本土病例是38人，當中以板橋9人、中和8人、土城6人為多。

侯友宜表示，針對今天確診的38人進行感染源分析，以家戶感染23人最多，佔61%，在這之中又有10人為居家隔離者，不會有傳播鏈問題。另有5人為職場感染，佔13%，其中3人與北農有關。

此外，因應新冠肺炎疫苗陸續送達，侯友宜說，轄內台北看守所、台北女子看守所與新店戒治所等矯正機關管理人員，因符合中央第5類公費接種對象的規定，將安排施打疫苗。經新北市政府衛生局統計有624人，不含受刑人。

至於250萬劑莫德納疫苗抵台，侯友宜說，莫德納現階段只開放施打1到3類公費接種對象，配發給民眾施打的則是阿斯特捷利康（AZ）疫苗，新北尊重中央的順序和作法，將按部就班、循序漸進，從高齡者一直往下施打。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北今天新增4起接種疫苗後死亡的通報個案，分別是77歲至92歲長者，都有慢性病，施打後3到5天去世，全市累計共21例，死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。

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