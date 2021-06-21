嘉市奔喪民眾疑確診匡列家人 幸三採陰解隔離
嘉義市政府衛生局18日被通報一名回家奔喪民眾疑似確診個案，緊急匡列15名家人，經核酸檢測呈陰性，疑似個案隔天通報三採陰，遭匡列家人都解隔離，幸能送過世長輩最後一程。
衛生局今天表示，18日接獲外縣市通知，有一名新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疑似確診個案日前回嘉義市奔喪，因此，緊急匡列親密接觸者家人15名，需居家隔離，另殯葬管理人員30名，需自主健康管理。
衛生局指出，因喪家19日上午要辦理出殯，家屬因在居家隔離，無法出席喪禮，便委請殯葬業者代為辦理後事。
衛生局18日晚上緊急安排家屬、殯葬業等40餘人前往衛生福利部嘉義醫院採檢，因時值晚間，嘉義醫院破例漏夜加派人手，連夜加開臨時的核酸檢測，讓被匡列的接觸者或軌跡重疊者就近接受篩檢，並在19日清晨前完成檢驗報告，結果都呈陰性。
衛生局19日上午11時30分接獲通報，這名外縣市的疑似確診個案，後來三採結果都為陰性，因此，被匡列隔離的家人全都立即解隔離，並前往嘉義市立殯儀館，及時陪伴過世長輩走完人生最後旅程。
疫情快報
▪【疫情專題】本土確診新增75人 死亡個案增20例
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】新北明日確診23例起跳 苗栗今新增3例
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言