嘉市奔喪民眾疑確診匡列家人 幸三採陰解隔離

嘉義市政府衛生局18日被通報一名回家奔喪民眾疑似確診個案，緊急匡列15名家人，經核酸檢測呈陰性，疑似個案隔天通報三採陰，遭匡列家人都解隔離，幸能送過世長輩最後一程。

衛生局今天表示，18日接獲外縣市通知，有一名新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疑似確診個案日前回嘉義市奔喪，因此，緊急匡列親密接觸者家人15名，需居家隔離，另殯葬管理人員30名，需自主健康管理。

衛生局指出，因喪家19日上午要辦理出殯，家屬因在居家隔離，無法出席喪禮，便委請殯葬業者代為辦理後事。

衛生局18日晚上緊急安排家屬、殯葬業等40餘人前往衛生福利部嘉義醫院採檢，因時值晚間，嘉義醫院破例漏夜加派人手，連夜加開臨時的核酸檢測，讓被匡列的接觸者或軌跡重疊者就近接受篩檢，並在19日清晨前完成檢驗報告，結果都呈陰性。

衛生局19日上午11時30分接獲通報，這名外縣市的疑似確診個案，後來三採結果都為陰性，因此，被匡列隔離的家人全都立即解隔離，並前往嘉義市立殯儀館，及時陪伴過世長輩走完人生最後旅程。

商品推薦