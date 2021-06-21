高雄新增1例 陳其邁：舊案、傳染風險低

今天全國確診75例，高雄有1例，市長陳其邁今下午在防疫會議後表示，此例是鳳山早餐家庭群聚，因在居隔自主管理階段，傳染風險低。明起75歲以上長者施打疫苗，有49站社區接種站，分布在市區和偏鄉。

陳其邁表示，今天全國75例，高雄1例，從流行趨勢看，5月15日後首次降到100例以下，若能連6天降到100以下，且雙北感染源都找到，就有機會降到二級警戒。

陳其邁指，高雄今新增案例是鳳山早餐家庭群聚，當時採檢陰性，昨確診，但因在居隔自主管理階段，傳染風險低。

衛生局簡任技正潘炤穎說，今新增的案14130，50多歲男，原為陰性，居隔期間無症狀，解除隔離時PCR核酸檢測陰性，6月17日有胸悶嗅覺異常等症狀，6月19日再安排採檢，確認陽性，但研判傳染風險低，將不公布足跡。

潘炤穎說，因該案血清出現抗體，研判5月底、6月初群聚就感染，但可能症狀輕或無症狀，至今PCR是陰陽變化。

陳其邁並表示，明起75歲以上長者施打疫苗，已發通知，至本周五都可到接種站打疫苗或隨時到五大接種站去打，明起偏鄉或市區共有49站社區接種站。

陳其邁並指，高雄醫事人員第一劑疫苗施打已達99%，268家住宿型長照中心5956名工作人員快篩，百分之百陰性，接種率96.2%，住民接種率84.7%。他呼籲打疫苗利大於弊，才能建立扺抗力，利己利人，也不需要挑廠牌。

潘炤穎說，15日起高齡長者疫苗開打至今，社區接種需求急劇下降，疑似不良反應出現後，接種率從6、7成掉到3成多，希長者能對施打更有信心。另有無必要轉換其他施打順位，高雄市與中央一致，不會另有想法；針對特殊風險族群，會經專家建議進行必要配置工作。

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