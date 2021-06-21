台男赴澳門驗出Delta變種 在台21名接觸者陰性
一名17日自台灣前往澳門的男子驗出最早出現在印度的Delta變種病毒，疫調時曾隱瞞曾在印度工作的歷史。這名男子在台期間接觸者22人，其中21人檢驗陰性、1人檢驗中。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒不斷變異，最早出現在印度的Delta變種病毒成全球疫情主流。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中說明，近日有一名從台灣出境、入境澳門被檢驗陽性個案，證實感染Delta變種病毒。
陳時中解釋，個案自去年起到今年1月25日，幾乎一整年都待在越南，這名男子於1月26日至2月18日返台，2月19日後又前往印度，直到5月9日又回到台灣。個案5月返台時屬於「印度專案」需要至集中檢疫所隔離，入住時進行第1次檢驗結果為陰性，5月21日檢驗期滿第2次採檢結果仍為陰性。
這名男子因為規劃再次出國，在6月15日自費採檢，當初檢驗仍為陰性，6月17日自桃園機場出境至澳門採檢PCR結果才為陽性。陳時中研判，個案赴澳門檢驗出陽性，印度染疫可能性較高，在台採檢多次陰性、CT值也高（病毒量低），應該剛好處於時陰時陽階段。
陳時中說，擔憂個案在台期間仍有傳播他人的風險，已匡列同住者、司機及6月16日就醫時接觸者，共計22人，其中21人檢驗陰性、1人檢驗中；同住接觸者居家皆隔離中。
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