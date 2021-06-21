三級警戒首見單日百例以下 陳時中：死亡數估1至2週下降

國內今天新增75例新冠肺炎確診，為疫情第3級警戒以來病例數新低，但死亡20例仍是2位數。指揮官陳時中說，希望疫情持續減緩，死亡案例在確診減少後1到2週才會下降。

陳時中下午在記者會中表示，近來因為國內確診個案數明顯減少，看起來民眾好像比較放鬆，「心情可以放鬆，但防疫行動要維持」，戴口罩、注意個人環境消毒不可鬆懈。

全國疫情自5月19日第3級警戒以來，每天新增本土病例數都是3位數，今天新增75例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），首次低於3位數，依性別分別為35例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月8日至6月20日。

個案分布以新北市38例最多，其次台北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及台中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。雙北以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

今天新增20例死亡個案，為男性14名、女性6名，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

陳時中分析確診病例減少，但死亡個案人數仍然較多的疫情趨勢，他說，一般來講，死亡案例會在確診個案數減少後1到2週才會下降。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月19日累計公布1萬2697名確診個案中，已有7534人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.3%。

指揮中心統計，國內累計1萬4080例確診，分別為1165例境外移入，1萬2862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

死亡病例累計569例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、台北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

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