匡列與北農接觸頻繁者 高市：持續疫調中

中央社 / 高雄21日電

台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今45人確診且初步疫調顯示多個源頭。高雄市政府今天也緊急啟動疫調，目前持續匡列數名與北農接觸頻繁者，預計下午記者會說明。

台北市政府今天中午臨時舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，市長柯文哲表示，北農流動性太大，在疫調上因為戶籍地不同產生問題。

由於南部產地合作社、農會、貨運行司機等與北農接觸頻繁，高雄市政府已擴大匡列，衛生局表示，鎖定過去一個月曾送貨到北農者及相關接觸者，目前持續疫調及匡列中，預計下午記者會進一步說明。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中央3周前要求北農廣篩 黃珊珊：已讓400名員工先快篩

北農45人確診卻不休市？柯文哲：不需做預防性動作

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

柯文哲：北農4千員工、承銷商全打疫苗圍堵疫情

相關新聞

士林長照機構報群聚涉隱匿？ 陳時中：沒有隱匿問題

台北市士林區一間長照護理機構住民及工作人員74人，先後有47人確診，並造成三住民死亡。有專家建議一但長照機構發現住民或員...

苗栗電子廠群聚篩檢26250人 王必勝：目前情況獲控制

苗栗縣日前爆發電子廠群聚感染事件，指揮中心派駐前進指揮所進行篩檢等相關措施，今日前進指揮所指揮官、指揮中心醫療應變組副組...

【6/21確診地圖】今日確診病例+75 三級以來首降百位以下

本土疫情趨於平穩，國內新增75例新冠肺炎本土確定病例，均為本土個案，是5月15日以來首次確診個案降到百名以下；另確診個案...

苗栗移工群聚事件朝清零邁進 今天新增3例

苗栗縣竹南電子科技廠移工群聚事件，持續朝清零邁進，今天苗栗縣新增3名新冠肺炎確診3名病例，全部都是移工，皆為6月初隔離在...

基隆逸嘉養護中心染疫 每隔3天做PCR 連6採都有人確診

基隆市逸嘉養護型長照中心6月3日公布出首例確診者，市府實施「長照中心管控專案預防性作為」，每3天對住民和工作人員採檢，連...

台中新增2確診個案 均為東區小火鍋家庭成員

台中市今新增2例本土確診，均為東區自營「自由小火鍋」家庭群聚，總計該家族已累計9人確診，未新增公共足跡史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。