匡列與北農接觸頻繁者 高市：持續疫調中
台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今45人確診且初步疫調顯示多個源頭。高雄市政府今天也緊急啟動疫調，目前持續匡列數名與北農接觸頻繁者，預計下午記者會說明。
台北市政府今天中午臨時舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，市長柯文哲表示，北農流動性太大，在疫調上因為戶籍地不同產生問題。
由於南部產地合作社、農會、貨運行司機等與北農接觸頻繁，高雄市政府已擴大匡列，衛生局表示，鎖定過去一個月曾送貨到北農者及相關接觸者，目前持續疫調及匡列中，預計下午記者會進一步說明。
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