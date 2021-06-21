國軍桃園總醫院確診再加1 門急診住院暫停至24日

國軍桃園總醫院群聚感染確診再加1例，桃園市長鄭文燦今天表示，市府會要求醫院門急診、住院暫停收治到24日，直到全院採檢結果出爐，並完成清零才能恢復部分運作。

桃園市政府上午召開新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議，會後在臉書（Facebook）直播，市府要求國軍桃園總醫院全院採檢，除醫護與行政人員、病人和陪病家屬，另外清潔工、美食街員工或其他維修廠商等外包人員，只要在醫院進出的都要採檢。

鄭文燦指出，疫調做完後要擴大採檢、隔離，防護網大一點是基本的原則，昨天已採檢了515人，今天還會擴大規模，以高標準來要求。

至於已經暫停3天的急診、門診及住院，鄭文燦說，由於目前採檢結果還沒出爐，市府會要求國軍桃園總醫院再停3天到24日。

鄭文燦指出，這段時間曾住過醫院確診區域病房的病人，市府也會通知他們回醫院採檢，擴大追蹤範圍，市府希望用高標準擴大隔離、採檢，最後才能清零，只要有步驟的把SOP做完，相信一定可以確定群聚感染事件的範圍，讓疫情獲得控制。

衛生局長王文彥表示，昨天針對加護病房等熱區，以及鄰近病房的人員與環境進行採檢，篩出1名陪病家屬陽性確診個案。

王文彥指出，醫院今天預計以6線，針對1300多人進行採檢，包括前天熱區一採陰性的300多人進行二採，至於已出院的近300名患者，也會由衛生局通知返院進行採檢，直到全院採檢結果出爐並完成清零，才會讓院方恢復部分運作。

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