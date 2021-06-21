台中東區小火鍋家庭群聚案 快篩104人均陰性
台中市東區小火鍋店家群聚案1傳8，目前累計9人確診，為防堵疫情擴大，台中市政府加開國軍台中總醫院、大里仁愛醫院2處篩檢站，市府今天表示，共篩檢104人，結果為陰性。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，台中市政府19日宣布，新增1例確診個案，為東區家族自營的自由小火鍋員工確診，市府在20日公布新增8名確診者，東區小火鍋群聚案累計9人確診。
為圍堵疫情避免擴散，台中市政府20日緊急動員民政局、衛生局，通知東區與大里區相關里鄰民眾，前往國軍台中總醫院、大里仁愛醫院快篩。快篩結果今天出爐，國軍台中總醫院總共快篩49人，大里仁愛醫院快篩55人，結果均為陰性。
台中市政府表示，該起東區小火鍋家族群聚，可以再次發現台中主要傳染途徑就是家庭群聚，呼籲市民切勿鬆懈，在家也要落實「防疫新生活」，2人以上在家盡量配戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒。
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