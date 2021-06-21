北農群聚感染 黃珊珊：打疫苗和快篩兩策略並行

台北農產運銷公司群聚感染。台北市副市長黃珊珊今天表示，疫調將採兩策略進行，快篩陰性者將先施打疫苗，其餘人將儘速安排快篩；北農說預計3天內完成疫苗施打。

北農新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診群聚，民進黨台北市議員許淑華認為北市疫調匡列不到位，恐成防疫破口。台北市產業局昨晚表示，目前20名確診者中，有9人非設籍北市，另批發市場、零批場攤位承銷商也有18人確診，將同步展開精準疫調及管控。

針對約200名快篩陰性的拍賣員及理貨員，北農今天先安排他們施打疫苗，黃珊珊上午也到北市萬華區萬大路第一果菜市場視察了解。

黃珊珊接受媒體聯訪時表示，北農前進指揮所已由原剝皮寮快篩團隊進駐，由於今天適逢休市，會將攤販動線、動線分流做調整，協助做好相關防疫工作。

北農確診個案部分，黃珊珊說，中央已提供完整疫調資料，批發區塊工作人員狀況都有掌握，另鄰近攤商確診部分也會展開精準疫調。

她指出，北市府將採取兩個策略，首先，已完成快篩的451人將從今天起開始施打疫苗，其餘人也將儘速安排快篩；承銷人和攤商部分也會盡快安排篩檢，PCR陰性者同樣安排陸續施打疫苗。

同時，中央也同意用北市多分配的10%熱區疫苗支援，包括拍賣員、理貨員、承銷商和攤商都將納入施打。

黃珊珊表示，由於許多承銷商和攤商都住在外縣市，中央也提供相關資料交流，後續將持續追蹤，由於疫調過程會有時程和區域落差，未來希望有更完整連結通報。

她指出，北農今天已安排一批人拉車去做快篩，本週也會繼續尋找、完成快篩站及施打疫苗的場地，目前鎖定鄰近的活動中心和國小場地，由於數量多達4000人左右，將陸續分批完成，總人數要一圈一圈計算。

媒體問到是否會停業、休市幾天，黃珊珊表示，批發市場暫時不會停業，但周邊確診攤商部分，則將依規定停業、清消。

北農董事長黃向羣也表示，今天已帶快篩部隊現勘相關場地，適合場地仍須集思廣益。

黃向羣說，內部思考這次疫情破口應來自於一名派遣工，其在等待丈夫篩檢結果時期仍來上班，若政府能將快篩、PCR時間縮短，就不會出現隱匿狀況。

派遣工確診人數部分，北農總經理翁震炘說，原先掌握到的是3人，後來派遣公司又通知增至7人，並澄清說自5月20日起出現首例員工確診，就開始進行同心圓快篩疫調，北農並未隱匿疫情，另承銷商若染疫也會向北農登記。

翁震炘提到，北農員工共計582人，扣除目前確診者和隔離者，全數都會施打疫苗，預計即日起3天內完成施打。

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