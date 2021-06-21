確診失聯男在台北找到了 足跡往返北、宜趴趴走將重罰

宜蘭昨天公布一名確診者60多歲男性，他19日曾在台北某醫院篩檢站採檢陽性，但醫院及台北衛生局都連絡不上，透過宜蘭幫忙找人也未接電話，整個人失聯。公布尋人後，警政系統昨晚在台北找到人，他18日曾經往返宜蘭，除將依法重罰，也正在調查足跡。

案14083為60多歲男性，是前天在台北市立中興醫院社區篩檢站採檢，PCR結果為陽性的確診個案，CT值32，顯示染疫已經有一段時間了。

該個案未婚，長年住台北，兄弟姐妹多住在宜蘭，他長年沒跟家人聯絡，因戶籍在宜蘭，故中央列為宜蘭縣確診個案。19日確診後台北醫院及衛生局都連絡不上他，昨天早上通知宜蘭縣衛生局，當事人連絡不是手機關機就是未接。

確診者失聯的消息傳出後，引起民眾大罵，要求衛生單位公布姓名，予以嚴懲。宜蘭透過警政單位協尋這名確診者，昨晚在台北找到人，同時也查出他18日曾經回來宜蘭，在北、宜兩地往返。

宜蘭縣衛生局說，該案已違反規定，明顯規避及妨礙衛生單位無法掌握足跡及採取相應措施，可依照傳染病防治法規定重罰6萬元到30萬元，相關足跡等細節還要跟北市衛生局討論確認。 60幾歲的新冠確診失聯男子昨晚在台北找到了，他的足跡往返北、宜兩地趴趴走，將依法重罰。圖／縣府提供

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