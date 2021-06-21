防疫追追追／神父爆料：京元電隔離移工宿舍管理品質差

京元電子爆發群聚染疫事件，有數百名移工隔離在造橋宿舍，不過，協助移工的天主教神父陳智仁揭露，不但公司隔離移工時，沒有第一時間把環境準備妥當，後續管理也不及格，目前還是二、三名移工被安排住在一起，疑似有篩檢陽性的移工與健康移工混住的情況，恐增加染疫可能。

陳智仁表示，在協助移工的過程中，以造橋隔離宿舍的問題最為嚴重，有部分移工甚至至今都還沒有床墊等寢具，必須以毯子替代床墊。他指出，打從一開始，這些移工被隔離至造橋宿舍，就有很多環境上的問題，他也協助移工向企業主抗議。

陳智仁質疑，為了防疫需要，企業主將移工隔離，卻把他們安置在有染疫移工可能住過的空間，而企業主恐怕也沒有盡到完善消毒的責任，當移工進駐宿舍時，房間內仍是雜亂不堪，有許多衣物、日用品等未被整理、帶走。他並指控，當前進指揮中心要求檢驗宿舍的品質時，京元電子卻給予與事實不符的照片，以求過關。

陳智仁說，除了居住環境有待加強之外，移工也常常跟他抱怨食物的品質不佳，有時也缺乏熱水，甚至垃圾都不是每日清除，有些累積到四、五天才清理。

另外，陳智仁也表示，照理而言，若要確實執行隔離，應該是一人一間房，並且有獨立的衛浴設備，但企業主將移工隔離在宿舍，卻仍然安排二、三名移工同住一間寢室。他質疑，當移工被隔離時，當中就有少部分已是篩檢陽性，但他們仍與大家安置在同一個空間裡，恐怕是造成確診數不斷出現的原因之一。

陳智仁說，有移工在宿舍中傳訊求援，指室友篩檢陽性，卻被安排在同一間房裡，「我該怎麼辦？」。他認為，這樣粗糙的安置，恐怕會讓疫情加劇。

陳智仁表示，他同時向移工仲介及京元電子反映這些情況，希望能夠改善，但至今都沒有收到回覆。他也詢問移工，包括仲介或京元電子是否有來關心他們的情況，或是對他們遇到的困難提出協助？移工的答案也都是否定的。 移工被隔離，但仍被安排二到三名移工同住一間房。圖／陳智仁提供 移工被隔離安置的宿舍裡，仍遺留許多原來房客的衣物、日用品，顯然沒有經過整理，也沒有做好消毒。圖／陳智仁提供 移工被隔離在宿舍之中，部分垃圾累積許多天才被清理。圖／陳智仁提供 移工被隔離安置的宿舍裡，仍遺留許多原來房客的衣物、日用品，顯然沒有經過整理，也沒有做好消毒。圖／陳智仁提供

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