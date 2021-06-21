6月21日疫情懶人卡／北農群聚已45人確診 士林護理之家疑匿疫情爆47人染疫
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：6月20日疫情懶人卡）
▌北農群聚案再擴大！員工、承銷商、派遣工皆中鏢 累計45人確診
台北農產運銷公司有20名員工染疫。另外，非屬北農員工，屬派遣公司、負責協助北農包裝蔬果的派遣工，20日也再傳出有7人確診，另外，北市產發局也證實，還有在批發市場、零批場攤位的承銷商，共有18位確診，北農疫情截至20日晚間，恐已有45人確診。
▌士林區長照機構爆47確診、3死亡 單周確診數超越萬華
士林區某護理之家爆發新冠肺炎群聚案，北市衛生局表示，從8日至今已47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中有3人已病逝，正在調查該機構是否有隱匿疫情。士林區於13至19日共新增54人確診，確診人數超越萬華區。
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