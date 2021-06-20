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國軍桃園總醫院群聚感染 20日起停門、急住診3天

中央社 / 桃園20日電
國軍桃園總醫院門診、急診全面暫停，進行大清消，醫院急診部大樓前有大批醫護進行篩檢。記者朱冠諭／攝影
國軍桃園總醫院門診、急診全面暫停，進行大清消，醫院急診部大樓前有大批醫護進行篩檢。記者朱冠諭／攝影

桃園市長鄭文燦表示，國軍桃園總醫院今天有4名病患、5名看護確診，醫院決定停止門、急及住診3天，除針對環境採檢外，全院醫護及行政人員，還有病人及陪病家屬也須全面採檢。

桃園市政府下午在臉書（Facebook）召開疫情說明記者會，鄭文燦表示，桃園市今天新增16例本土新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）個案，有9例與國軍桃園總醫院相關。

鄭文燦說，截至今天為止，國軍桃園總醫院累計相關確診者，包括同病房的4名病人、5名看護、2名護理人員及其2名親友共計13人，其中1人列案為新竹縣，桃園市列案12人。

鄭文燦指出，醫院群聚感染應採最高標準嚴格看待，醫院防疫等級也須落實防疫基本規範，因此除環境採檢外，全院1083名醫護及行政人員、302名病人及陪病家屬也須全面採檢，先前已採檢228人，中央及地方後續將全力協助國軍桃園總醫院完成採檢及清零作業。

國軍桃園總醫院也發布新聞稿表示，院方日前檢驗出2名具陽性反應員工，隨即疫調密切接觸者實施核酸檢測，並擴大匡列病房個案採檢。

國軍桃園總醫院表示，除今天起暫停門、急及住診作業3天，同時執行全院區清消作業，並通報衛生主管機關及中央流行疫情指揮中心。

新冠肺炎 COVID-19

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