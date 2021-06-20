士林護理之家疑隱匿疫情！釀47人染疫確診 北市衛生局回應
士林區某護理之家爆發新冠肺炎群聚案，北市衛生局表示，從8日至今已47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中有3人已病逝，正在調查該機構是否有隱匿疫情。
台北市副市長黃珊珊今天表示，士林區因為有護理之家爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，導致13日至19日單週確診人數超越萬華區。
衛生局簡任技正王素琴說明，該機構一名長者8日因身體不適送醫，PCR核酸檢測結果為陽性，機構立刻通報衛生局並替內部91人快篩，其中僅一名長者快篩呈現陽性。
王素琴表示，12日晚間，又有一名長者身體不適送醫，PCR檢測為陽性，衛生局因此在14日晚間偕同醫院感管師至機構，將已出現發燒等身體不適症狀者先送醫，並替其餘56名住民及18名工作人員採檢，其中25人PCR結果為陽性。
王素琴指出，該機構原登錄67名住民以及42名工作人員，至今已有47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中3人已病逝。
她說，該機構在8日至12日間疑似有長者出現發燒等症狀，但機構並未通報送醫，僅給予退燒藥處理，衛生局已經展開調查是否有隱匿疫情，若屬實將依「傳染病防治法」處新台幣1萬到15萬元罰鍰。
王素琴強調，士林區是因為有這起群聚案確診數才超越萬華，並不是變成熱區，市民不用驚慌，環保局明天就會完成機構內外的清潔消毒。
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