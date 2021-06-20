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新冠肺炎增11死 羅一鈞：預期本週死亡數會再降

中央社 / 台北20日電
。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，6月發病個案死亡數減少，預估本週死亡數將再下降。圖／取自指揮中心直播畫面
。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，6月發病個案死亡數減少，預估本週死亡數將再下降。圖／取自指揮中心直播畫面

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增11名新冠肺炎死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，6月發病個案死亡數減少，預估本週死亡數將再下降。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，新增11例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡個案，為男性5人、女性6人，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月15日，確診日介於5月18日至6月16日，死亡日介於6月15日至6月18日。

羅一鈞表示，今天11例死亡個案，除了2人為40至50多歲，其餘個案皆為60歲以上。羅一鈞特別提及新增的案7631及案11780，分別為40多歲女性及50多歲男性，兩人都是慢性腎衰竭患者，需腹膜透析。

羅一鈞說明，案7631為1起家庭群聚的確診者，同住家人共5人確診，案7631於5月27日開始出現腹痛、頭暈、發燒等症狀，衛生單位安排家庭接觸者採檢，29日確診，30日住院，住院期間曾插管、使用呼吸器治療，仍不幸於6月16日合併呼吸衰竭、腸胃道出血過世。

案11780除了是慢性腎衰竭患者，本身也有糖尿病、高血壓、心臟病史，活動接觸史調查中，這名男性6月5日出現發燒狀況，7日採檢同日安排住院，住院後原有的腎臟慢性病開始惡化，9日確診，經搶救仍在17日死亡。

自2020年起累計549例新冠肺炎死亡病例，其中542例本土，個案居住縣市分布為新北市274例、台北市217例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

本波本土疫情死亡個案共537例，羅一鈞表示，5成死者為5月發病確診者，6月確診個案死亡事件明顯減少。雖然預計未來一週仍會出現新冠肺炎死亡個案，但因為整體疫情重症人數正在下降，相信本週死亡個案數會再減少。

新冠肺炎 COVID-19

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