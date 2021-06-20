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桃園增16確診家庭接觸多 國軍桃總群聚龍潭激增6確診
桃園市今天下午召開防疫說明記者會公布，今天新增本土16例確診病案，年齡介於20多歲至80多歲之間，因為國軍桃園總醫院爆發群聚感染事件，一天就新增9例確診病例，另有確診4人均因家庭接觸感染，包括連鎖麵店、六輕確診及間接家人感染，仍以家庭接觸感染居多。
衛生局長王文彥表示，桃園新增16例本土確診個案，至今全市累計確診個案767人，，目前居家隔離人數822人，正在下降，其中確診者接觸感染4人，包括連鎖麵店接觸感染1人、六輕接觸感染1人、1人因朋友確診傳給家人後再接觸傳染給他，仍以家庭接觸感染途逕。
新聞處長詹賀舜公布桃園本土確診個案分析、表示，新增16本土個案分布，桃園、中壢區各3例，大溪2例、八德及大園各1例，龍潭區因為國軍桃園總醫院群聚感染事件增加突然增加6例，累計龍潭從7例增加到13例，今天沒有新增疫調足跡公布。
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