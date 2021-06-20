兩張圖秒懂新北疫情！今增44例本土病例 中和繼板橋後也累計破千例

新北市長侯友宜今天說明新北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診本土病例共44例，板橋13例及中和10例最多，中和累計病例達1010例，低於板橋1271例。

侯友宜表示，今天新增本土病例共44人，板橋13例及中和10例最多，其餘8個行政區病例數個位數，零確診的共有19個區，從整體趨勢來看，疫情趨勢穩定的在往下走，但沒有鬆懈本錢，還要繼續努力。

他表示，新北累計總確診數6121人，集中在幾個熱區當中。依數據目前最高的板橋1271，中和達1010例，三重752例居第3高。

他表示，為阻斷疫情傳播鏈最好的方式仍是廣篩，累計共篩8萬7180人，1103人篩檢陽性，平均陽性率1.3%；昨天共篩3367人，篩檢出4人陽性反應，陽性率0.1%。

他表示，社區仍有隱形傳播鏈，呼籲大家出來廣篩，為縮短疫調時效，新北市只要快篩陽性，馬上通報衛政、警政、民政系統並啟動疫調及匡列密切接觸者，尤其家人一定全數採檢，還沒等到PCR核酸檢測結果就已完成「快全準」精準疫調。

侯友宜強調，根據現階段的感染源頭分析，家庭感染占了5成，比例非常高，讓人頭痛的不明感染源也約占近兩成，因此，除要求大家加強家戶防疫及鼓勵快篩外，要求解隔離前一定要再做一次PCR檢測，以防止疫情可能的傳播。

侯友宜強調，看到新增確診數下降也煩惱，因為大家第3級警戒悶太久，每個人心裡都想出來走一走，這是人性，台北捷運鐵公路搭乘人數及國道車流等數據分析都成長許多，但侯友宜呼籲，因隱形傳播鏈仍潛藏在社區裡面，市民朋友絕對不能放鬆，拜託大家忍耐力拚最後這一哩路，請減少出門，用網路代替馬路，共體時艱。

圖／圖翻攝自新北市政府

圖／圖翻攝自新北市政府

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